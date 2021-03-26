Мужчина оказался убит
26 марта около девяти часов утра в полицию в посёлке КСК в Чите нашли труп мужчины. На теле имеются признаки насильственной смерти – несколько проникающих ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи вместе с полицейскими работают на месте инцидента. Осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы. Для установления причин смерти будет назначена судебная медицинская экспертиза.
Устанавливается личность убитого мужчины.
- На место направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СКР, которые участвуют в проведении осмотра, а также изъятии следов и предметов, имеющих значение для расследования дела, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта возле многоквартирного дома на улице Смолина в Улан-Удэ скончался мужчина. Он покончил с собой.
В Чите около многоквартирного дома нашли труп
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина оказался убит
Напавшим на журналистов федерального телеканала грозит до шести лет
Инцидент произошёл около полуночи
Пожилого водителя испугал сильный сигнал
Один ребёнок погиб
Ещё один осуждённый получил серьёзные ожоги
Пожар, на котором пострадали три человека, оказался попыткой убийства
Педагог поверила лжесотрудникам банка
Распитие алкоголя в компании обернулось кражей
Пожилой мужчина обморозился
Пал травы зафиксирован в двух районах
Оба погибших, возможно, были пьяны
Вор вслепую выбрал одну из шести украденных банковских карт
Пожар произошёл в Эрхирике
«Чёрный» лесоруб не имеет постоянной работы