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В Чите около многоквартирного дома нашли труп

В Чите около многоквартирного дома нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина оказался убит

26 марта около девяти часов утра в полицию в посёлке КСК в Чите нашли труп мужчины. На теле имеются признаки насильственной смерти – несколько проникающих ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи вместе с полицейскими работают на месте инцидента. Осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы. Для установления причин смерти будет назначена судебная медицинская экспертиза.

Устанавливается личность убитого мужчины.

- На место направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СКР, которые участвуют в проведении осмотра, а также изъятии следов и предметов, имеющих значение для расследования дела, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта возле многоквартирного дома на улице Смолина в Улан-Удэ скончался мужчина. Он покончил с собой.
смерть убийство
 
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