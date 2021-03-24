 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Улан-Удэ домушник дважды залез в один дом

В Улан-Удэ домушник дважды залез в один дом
Происшествия, 
Кража произошла на Верхней Берёзовке

23 марта в полицию поступило заявление о квартирной краже от 51-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что неизвестный украл из её дома на улице Музейная на Верхней Берёзовке телевизор, электромясорубку, мясо, унты. Кроме того, он прихватил из ограды тележку и слесарные металлические тиски. Ущерб составил более 20 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина уточнила, что преступление произошло в тот момент, когда живущий в доме родственник находился на работе.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого - 57-летнего мужчину, живущего неподалеку. Всё украденное у него изъято.

Мужчина признался, что за пару дней до задержания разбил оконное стекло на веранде дома и украл оттуда мясо. На следующий день, обнаружив, что окно по-прежнему повреждено, снова проник в жилище. На этот раз он стащил продукты питания, вынес технику и забрал из ограды хозяйственную утварь.

Преступление подозреваемый совершил, находясь под следствием: в середине марта аналогичным образом он планировал обокрасть другого соседа по улице, но был застигнут на месте преступления.

Мужчина ранее также привлекался к уголовной ответственности, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело о краже. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую - на заключение под стражу.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ домушник дважды залез в один дом
В Улан-Удэ домушник дважды залез в один дом
Происшествия, 24.03.2021
Кража произошла на Верхней Берёзовке
В Бурятии прапорщик угрожал застрелить сержанта
В Бурятии прапорщик угрожал застрелить сержанта
Происшествия, 24.03.2021
Двое военнослужащих устроили драку на сапёрных лопатах
Житель Бурятии собрал коноплю на мусорной свалке
Житель Бурятии собрал коноплю на мусорной свалке
Происшествия, 24.03.2021
Полицейские случайно наткнулись на «ботву» от конопли
Подростки ломают детские площадки в Бурятии
Подростки ломают детские площадки в Бурятии
Происшествия, 24.03.2021
Подростки сломали качели, установленные для малышей
В Иркутской области отправили за решётку «чёрного лесоруба»
В Иркутской области отправили за решётку «чёрного лесоруба»
Происшествия, 24.03.2021
Деревья мужчина распилил на чурки и продал
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 24.03.2021
Лесники вышли на преступника по звуку бензопилы
В Улан-Удэ на прохожего напал пьяный грабитель
В Улан-Удэ на прохожего напал пьяный грабитель
Происшествия, 24.03.2021
Грабитель повалил мужчину на землю
В Бурятии горел продуктовый магазин
В Бурятии горел продуктовый магазин
Происшествия, 24.03.2021
Пожар произошёл на центральной улице посёлка
В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков
В Улан-Удэ собаки покусали трёх мальчиков
Происшествия, 24.03.2021
Одного из детей покусали, когда он играл в прятки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^