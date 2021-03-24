В Улан-Удэ домушник дважды залез в один дом

Кража произошла на Верхней Берёзовке



23 марта в полицию поступило заявление о квартирной краже от 51-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что неизвестный украл из её дома на улице Музейная на Верхней Берёзовке телевизор, электромясорубку, мясо, унты. Кроме того, он прихватил из ограды тележку и слесарные металлические тиски. Ущерб составил более 20 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщина уточнила, что преступление произошло в тот момент, когда живущий в доме родственник находился на работе.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого - 57-летнего мужчину, живущего неподалеку. Всё украденное у него изъято.



Мужчина признался, что за пару дней до задержания разбил оконное стекло на веранде дома и украл оттуда мясо. На следующий день, обнаружив, что окно по-прежнему повреждено, снова проник в жилище. На этот раз он стащил продукты питания, вынес технику и забрал из ограды хозяйственную утварь.



Преступление подозреваемый совершил, находясь под следствием: в середине марта аналогичным образом он планировал обокрасть другого соседа по улице, но был застигнут на месте преступления.



Мужчина ранее также привлекался к уголовной ответственности, нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело о краже. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую - на заключение под стражу.

