54 населённых пункта оставались без электроэнергии
Ущерб, причинённый штормовым ветром имуществу забайкальцев, будет оценивать комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.
- Ситуация требует отдельного внимания. Мы справились с чрезвычайной ситуацией 2019 года, Минфин Забайкалья сделал в 2020 году крайние выплаты потому что, к сожалению, федерация нам отказала. Сейчас необходимо зафиксировать все потребности в финансировании и отдельно рассматривать на комиссии по чрезвычайным ситуациям, - сказал Андрей Кефер.
По данным на утро 15 марта 54 населённых пункта в 10 районах края оставались без электроэнергии. В Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах края был объявлен режим ЧС. Ближе к 10:00 утра электроснабжение было восстановлено в Улетовском районе края, жители которого также остались без света.
Специалисты восстанавливают подачу электричества после штормового ветра в некоторых населённых пунктах Дульдургинского, Агинского, и Балейского районов Забайкалья. В Александрово-Заводском районе без электричества остался районный центр, работы ведутся. Циклон сместился на Забайкальск, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии накануне также произошло массовое отключение электроэнергии. В пресс-службе «Бурятэнерго» отметили, что отключения света идут точечно по территории республики, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают». Произошедшим заинтересовалась прокуратура.
В Забайкалье оценивают ущерб от штормового ветра
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
54 населённых пункта оставались без электроэнергии
Закладчиков наркотиков поймали на Верней Набережной
Преступление выявили в пункте приёма и отгрузки леса
Жертве аферистов 30 лет
Мужчина подрался с работником техникума и выстрелил в пол
Пронёсшийся по Селенгинскому району ураган привёл к повреждениям
Возгорание произошло сегодня
Убийца представился сантехником
Труп обнаружил прохожий
Сельчанин успел незаконно вырубить почти 10 кубометров леса
Вора поймали через два дня на том же месте
Инцидент произошёл у горной реки
Воровка беременна пятым ребёнком
Мужчина скончался от большой потери крови
Огонь удалось сдержать от перехода на жилой дом