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В Забайкалье оценивают ущерб от штормового ветра

В Забайкалье оценивают ущерб от штормового ветра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
54 населённых пункта оставались без электроэнергии

Ущерб, причинённый штормовым ветром имуществу забайкальцев, будет оценивать комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

- Ситуация требует отдельного внимания. Мы справились с чрезвычайной ситуацией 2019 года, Минфин Забайкалья сделал в 2020 году крайние выплаты потому что, к сожалению, федерация нам отказала. Сейчас необходимо зафиксировать все потребности в финансировании и отдельно рассматривать на комиссии по чрезвычайным ситуациям, - сказал Андрей Кефер.

По данным на утро 15 марта 54 населённых пункта в 10 районах края оставались без электроэнергии. В Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах края был объявлен режим ЧС. Ближе к 10:00 утра электроснабжение было восстановлено в Улетовском районе края, жители которого также остались без света.

Специалисты восстанавливают подачу электричества после штормового ветра в некоторых населённых пунктах Дульдургинского, Агинского, и Балейского районов Забайкалья. В Александрово-Заводском районе без электричества остался районный центр, работы ведутся. Циклон сместился на Забайкальск, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии накануне также произошло массовое отключение электроэнергии. В пресс-службе «Бурятэнерго» отметили, что отключения света идут точечно по территории республики, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают». Произошедшим заинтересовалась прокуратура
Забайкальский край отключение света
 
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