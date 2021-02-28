Инцидент произошёл в начале февраля
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
По версии следствия, около шести часов утра 7 февраля на железнодорожном пути станции Нанагры Забайкальской железной дороге, расположенной примерно в 500 километрах от города Читы, произошёл сход 17 груженных углём грузовых вагонов. 15 из них опрокинулись. Никто из людей не пострадал.
На место происшествия следователи выезжали совместно с сотрудниками Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте
- В результате случившегося повреждено около 200 метров железнодорожных путей, вагоны, стрелочные переводы. Общая сумма ущерба составила не менее одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В настоящее время расследование уголовного продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего.
Из-за схода вагонов в Забайкалье возбудили дело
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 28.02.2021
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Происшествия, 28.02.2021
Инцидент произошёл в начале февраля
Наезд произошёл в субботу утром
Подростки заявили, что «развлекались»
Пожар произошёл в Иволгинском районе
Ружьё мужчине досталось от умершего родственника
Контрактник в срок не явился на службу
Кражу вскрыли при инвентаризации
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
Утечка на трубопроводе возникла два раза
Власти считают, что нападений было в разы больше
Информация о сбитом подростке не подтвердилась
Поджигатель получил условный срок
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
За помощью к очевидцам обратились следователи