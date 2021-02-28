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Из-за схода вагонов в Забайкалье возбудили дело

Из-за схода вагонов в Забайкалье возбудили дело
Происшествия,  Фото:https://vssut.sledcom.ru/
Инцидент произошёл в начале февраля

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По версии следствия, около шести часов утра 7 февраля на железнодорожном пути станции Нанагры Забайкальской железной дороге, расположенной примерно в 500 километрах от города Читы, произошёл сход 17 груженных углём грузовых вагонов. 15 из них опрокинулись. Никто из людей не пострадал.

На место происшествия следователи выезжали совместно с сотрудниками Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте

- В результате случившегося повреждено около 200 метров железнодорожных путей, вагоны, стрелочные переводы. Общая сумма ущерба составила не менее одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В настоящее время расследование уголовного продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего.
сход с рельсов Забайкальский край
 
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