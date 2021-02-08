В Забайкалье с рельсов сошли грузовые вагоны

8 февраля завершены восстановительные работы на месте схода вагонов. Движение по станции осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.







- В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции было временно приостановлено. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №61 сообщением Владивосток – Москва, №391 сообщением Благовещенск­ – Чита. Пассажиры задержанных поездов были обеспечены бесплатным питанием, в вагонах поддерживалась комфортная температура, Движение по одному пути на станции было восстановлено 7 февраля в 15:03 (мск) и все задержанные поезда отправлены по маршруту следования, - отметили в ведомстве.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на ЗабЖД работали оперативные штабы. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда и более 250 железнодорожников.





Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР началась доследственная проверка за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.По версии следствия, 6 февраля на станции Нанагры Забайкальской железной дороге, расположенной примерно в 500 километрах от города Читы, произошёл сход грузового состава с углём. Несколько вагонов опрокинулись.На место выдвинулись следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте для установления причин и обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.