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В Забайкалье с рельсов сошли грузовые вагоны

В Забайкалье с рельсов сошли грузовые вагоны
Происшествия,  Фото:vssut.sledcom.ru
Несколько вагонов с углём опрокинулись

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР началась доследственная проверка за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По версии следствия, 6 февраля на станции Нанагры Забайкальской железной дороге, расположенной примерно в 500 километрах от города Читы, произошёл сход грузового состава с углём. Несколько вагонов опрокинулись.

На место выдвинулись следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте для установления причин и обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

8 февраля завершены восстановительные работы на месте схода вагонов. Движение по станции осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

- В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции было временно приостановлено. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №61 сообщением Владивосток – Москва, №391 сообщением Благовещенск­ – Чита. Пассажиры задержанных поездов были обеспечены бесплатным питанием, в вагонах поддерживалась комфортная температура, Движение по одному пути на станции было восстановлено 7 февраля в 15:03 (мск) и все задержанные поезда отправлены по маршруту следования, - отметили в ведомстве.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на ЗабЖД работали оперативные штабы. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда и более 250 железнодорожников.

сход с рельсов Забайкальский край
 
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