В Бурятии три автомобиля попали в снежный плен

Происшествия, Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

В застрявших машинах находились девять человек



Утром 26 февраля в 15 километрах от села Байкальское в Северо-Байкальском районе Бурятии три автомобиля «Тoyota Land Cruiser», «УАЗ» и «Toyota Premio» застряли в снежных заносах. В автомобилях находилось девять человек. Люди замерзали.



- Для оказания помощи с базы Северобайкальского поисково-спасательного подразделения выехали шесть спасателей на автомобиле «УАЗ» с двумя снегоходами на борту, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



При помощи шанцевого инструмента автомобили были освобождены из заносов.



В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

