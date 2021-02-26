В застрявших машинах находились девять человек
Утром 26 февраля в 15 километрах от села Байкальское в Северо-Байкальском районе Бурятии три автомобиля «Тoyota Land Cruiser», «УАЗ» и «Toyota Premio» застряли в снежных заносах. В автомобилях находилось девять человек. Люди замерзали.
- Для оказания помощи с базы Северобайкальского поисково-спасательного подразделения выехали шесть спасателей на автомобиле «УАЗ» с двумя снегоходами на борту, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
При помощи шанцевого инструмента автомобили были освобождены из заносов.
В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.
В Бурятии три автомобиля попали в снежный плен
Происшествия, Фото:
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