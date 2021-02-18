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В Улан-Удэ таксист прикарманил телефон пассажирки

В Улан-Удэ таксист прикарманил телефон пассажирки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владелица телефона сам вычислила местоположение своего телефона

Днем 14 февраля заявление о краже сотового телефона поступило в полицию Советского района от 56-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что накануне ночью она приехала домой на такси. Чуть позже она вспомнила, что забыла в машине сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

Сначала, когда женщина звонила на номер своего телефона, трубку никто не брал, но вскоре телефон отключили. Улан-удэнка поняла, что мобильный ей возвращать никто не собирается.

При помощи приложения, установленного в гаджете, она сама определила местоположение телефона и затем обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали 19-летнего таксиста. Украденный сотовый телефон у него изъят.

Молодой человек рассказал, что смартфоном он планировал пользоваться лично.

Таксист ранее не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража такси
 
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