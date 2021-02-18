В Улан-Удэ таксист прикарманил телефон пассажирки

Владелица телефона сам вычислила местоположение своего телефона



Днем 14 февраля заявление о краже сотового телефона поступило в полицию Советского района от 56-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что накануне ночью она приехала домой на такси. Чуть позже она вспомнила, что забыла в машине сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.



Сначала, когда женщина звонила на номер своего телефона, трубку никто не брал, но вскоре телефон отключили. Улан-удэнка поняла, что мобильный ей возвращать никто не собирается.



При помощи приложения, установленного в гаджете, она сама определила местоположение телефона и затем обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали 19-летнего таксиста. Украденный сотовый телефон у него изъят.



Молодой человек рассказал, что смартфоном он планировал пользоваться лично.



Таксист ранее не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

