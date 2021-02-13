Безработный улан-удэнец украл мультиварку и пылесос

Парень ранее судим
В полицию в Улан-Удэ обратилась горожанка с заявлением о краже из частного дома. Женщина рассказала, что в её загородный дом, взломав навесной замок, проник неизвестный и стащил оттуда пылесос и мультиварку. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
Был задержан 25-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель станции Дивизионная. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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