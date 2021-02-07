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В Бурятии неизвестные атаковали дорожные знаки

В Бурятии неизвестные атаковали дорожные знаки
Происшествия,  Фото:selfie_gsk_03
Инцидент произошёл пятничной ночью

В городе Гусиноозёрск неизвестные сломали дорожные знаки. Инцидент произошёл, судя по всему, пятничной ночью. Фото появились в группе selfie_gsk_03.

- Ночь пятницы прошла жарко. Были атакованы дорожные знаки. Обстоятельства неизвестны. Есть предположение, что сбили на машине, - говорится в посте.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2018 года в Улан-Удэ вандалы сломали дорожные знаки. Часть из них, возможно, поломало ветром, но часть пострадала от рук людей. Водителям пришлось некоторое время ориентироваться по памяти. 
вандализм дорожные знаки
 
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