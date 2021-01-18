В поисках участвует более ста человек
16 января в полицию Читы поступило сообщение о пропавшем 13-летнем подростке. Днём ранее он ушёл из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Осмотрено место жительство ребёнка. Допрошены родители мальчика и соседи.
Следователи поручили полицейским провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В поисках участие сотрудники полиции и волонтёры – всего более ста человек.
Дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Чите
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