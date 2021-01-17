В Улан-Удэ отключали электричество в Генконсульстве Монголии

Отключение коснулось центра города



В субботу, 16 января, в центре Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии. Всё произошло вечером из-за повреждения кабельной линии.



- В 19:15 при проведении земляных работ МУП «Водоканал» в районе улицы Шмидта,32, была повреждена кабельная линия, - говорится в оперативной сводке по городу.



Под отключении электроэнергии попали часть домов по улицам Смолина, Шмидта, Кирова, Свободы, Профсоюзная,6 (Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ), улица Ербанова,4 (Национальная библиотека Бурятии).



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 20:16 энергетики запитали всех, кроме улицы Смолина,38, Генерального консульства Монголии и Национальной библиотеки. В 20:35 – запитали всех потребителей.



Время отключения составило 1 час 20 минут.

