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В Улан-Удэ отключали электричество в Генконсульстве Монголии

В Улан-Удэ отключали электричество в Генконсульстве Монголии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Отключение коснулось центра города

В субботу, 16 января, в центре Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии. Всё произошло вечером из-за повреждения кабельной линии.

- В 19:15 при проведении земляных работ МУП «Водоканал» в районе улицы Шмидта,32, была повреждена кабельная линия, - говорится в оперативной сводке по городу.

Под отключении электроэнергии попали часть домов по улицам Смолина, Шмидта, Кирова, Свободы, Профсоюзная,6 (Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ), улица Ербанова,4 (Национальная библиотека Бурятии).

Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 20:16 энергетики запитали всех, кроме улицы Смолина,38, Генерального консульства Монголии и Национальной библиотеки. В 20:35 – запитали всех потребителей.

Время отключения составило 1 час 20 минут. 
отключение света
 
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