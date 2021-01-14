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В Улан-Удэ экс-пристав признал вину в ДТП с ампутацией ноги

В Улан-Удэ экс-пристав признал вину в ДТП с ампутацией ноги
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Стало известно, какой срок запросила сторона обвинения для фигуранта дела о громком ДТП

В Улан-Удэ продолжается суд по громкому делу бывшего судебного пристава, который сбил двух женщин, а одной из них ампутировали ногу. Государственный обвинитель запросил для подсудимого 3,5 года лишения свободы, сообщил источник «Байкал-Daily».

Также, по данным нашего источника, бывший пристав полностью признал свою вину.

Очередное заседание суда должно состояться завтра, 15 января.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 8 февраля 2020 года на улице Октябрьская в Улан-Удэ. 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. Журналист Евгения Балтатарова писала, что женщин буквально «впечатали» в бетонную стену. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу.

На видео, опубликованном в паблике uu_news, очевидец рассказывал, что водитель был неадекватен и даже угрожал сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.

Вскоре выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии, начальник одного из отделов. Сейчас он уже уволен из рядов службы судебных приставов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». /news/20/384682/

Ранее судебные заседания в отношении бывшего пристава неоднократно переносились.

Пострадавшая женщина, лишившаяся ноги, не отчаивается. Она осваивает протез.
ДТП судебные приставы
 
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