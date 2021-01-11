В Бурятии 14-летний подросток, защищая маму, убил отчима

Мужчина набросился на женщину, требуя алкоголь



14-летний школьник из Баргузинского района Бурятии подозревается в убийстве 58-летнего сожителя матери. Трагедия произошла 8 января в посёлке Юбилейный, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



14-летний пасынок убитого мужчины на допросе дал подробные показания. Подросток заявил, что напал с ножом на отчима, защищая свою мать.



По данным следствия, мужчина жил вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. Вечером 7 января он принялся распивать алкоголь. Ночью женщина спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребёнка.



Через некоторое время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать женщину, требуя вернуть алкоголь. 14-летний подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и ударил.



Мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



- В настоящее время устанавливается полная картина преступления, идёт сбор доказательственной базы. Окончательная правовая оценка действиям подростка будет дана по завершении расследования на основании объективной оценки всех собранных доказательств, - уточнили в Следственном управлении.





