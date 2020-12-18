 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 декабря

17 декабря

Популярное

Подравшиеся в самолёте жители Бурятии: «Мы больше так не будем»

Подравшиеся в самолёте жители Бурятии: «Мы больше так не будем»
Происшествия,  Фото:УТ МВД по ДФО
Дебош в аэропорту Хабаровска устроили братья

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в аэропорту Хабаровска задержали двух подравшихся пассажиров, уроженцев Бурятии. Пьяные мужчины подрались в салоне самолёта. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО раскрыли подробности инцидента.

Как выяснилось, дебоширы из Бурятии приходятся друг другу братьями, им по 37 лет. Они прилетели в Хабаровск стыковочным рейсом из Южно-Сахалинска, где работали вахтовым методом. Перед посадкой в самолёт до Иркутска решили выйти в город – прогуляться и выпить алкоголь.

После посадки на борт самолётами между пьяными братьями произошёл конфликт, который перерос в драку. На требования экипажа успокоиться мужчины не реагировали. Они оскорбляли членов экипажа и угрожали им.

- У нас в Хабаровске была остановка целых восемь часов, - сказал один из мужчин на допросе в полиции.

- Мы больше так поступать не будем! – добавил он.

Он признался, что, наверное, сам бы испугался, оказавшись на месте пассажиров, ставшими свидетелями драки.


- Проведённое медицинское освидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом нарушителями воздуха, в количестве 0,8 промилле, - сообщили в управлении на транспорте МВД по ДФО.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Мужчинам грозит административный арест сроком до 15 суток.
аэропорт драка дебош самолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отчим два года истязал ребёнка
В Бурятии отчим два года истязал ребёнка
Происшествия, 17.12.2020
Мальчик рассказал о перенесённых страданиях, когда попал в приёмную семью
В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера
В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера
Происшествия, 17.12.2020
На парикмахера напали, когда она шла к клиенту
В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
Происшествия, 17.12.2020
Их внук в это время пострадал от обморожения
Шелеховчанка лишилась 160 тысяч в «предновогодней акции»
Шелеховчанка лишилась 160 тысяч в «предновогодней акции»
Происшествия, 17.12.2020
Женщина надеялась получить компенсацию от банка
Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки
Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки
Происшествия, 17.12.2020
Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы
В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
Происшествия, 17.12.2020
Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что будет стрелять
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Происшествия, 17.12.2020
Поход за грибами обернулся кошмаром
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 17.12.2020
Убийство произошло во время ссоры
На Байкале опять произошло землетрясение
На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия, 17.12.2020
Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^