Подравшиеся в самолёте жители Бурятии: «Мы больше так не будем»

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в аэропорту Хабаровска задержали двух подравшихся пассажиров, уроженцев Бурятии. Пьяные мужчины подрались в салоне самолёта. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО раскрыли подробности инцидента.
Как выяснилось, дебоширы из Бурятии приходятся друг другу братьями, им по 37 лет. Они прилетели в Хабаровск стыковочным рейсом из Южно-Сахалинска, где работали вахтовым методом. Перед посадкой в самолёт до Иркутска решили выйти в город – прогуляться и выпить алкоголь.
После посадки на борт самолётами между пьяными братьями произошёл конфликт, который перерос в драку. На требования экипажа успокоиться мужчины не реагировали. Они оскорбляли членов экипажа и угрожали им.
- У нас в Хабаровске была остановка целых восемь часов, - сказал один из мужчин на допросе в полиции.
- Мы больше так поступать не будем! – добавил он.
Он признался, что, наверное, сам бы испугался, оказавшись на месте пассажиров, ставшими свидетелями драки.
- Проведённое медицинское освидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом нарушителями воздуха, в количестве 0,8 промилле, - сообщили в управлении на транспорте МВД по ДФО.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Мужчинам грозит административный арест сроком до 15 суток.