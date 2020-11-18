Состояние молодого человека оценивается как критическое
22-летний пожарный, которого ударило током во время спасения кота в Заиграево, сейчас находится в коме. Группа «Заиграево-инфо 24/7» сообщила, что пострадавший не может самостоятельно дышать, он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло утром 14 ноября. Пожарный забрался на столб, чтобы снять с высоты кота. Однако молодого человека ударило током, он упал на землю.
Группа «Заиграево-инфо» цитирует и.о. главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко Александру Данчинову:
«Состояние пациента оценивается как критическое, обусловленное тяжёлой черепно-мозговой травмой. У него комбинированная травма: переломы костей черепа, тел позвонков, ушибы внутренних органов, ушиб головного мозга, электроожог передней брюшной стенки, видимо, током ударило в область живота».
По факту несчастного случая проверку проводит Ростехнадзор.
Ранее в пресс-службе компании «Россети Сибирь» в Бурятии комментировали, что вина лежит на самом молодом человеке. Он приставил к столбу металлическую лестницу, а когда залез, схватился за провод.
В Бурятии пожарный, спасавший кота, находится в коме
Происшествия, Фото:
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