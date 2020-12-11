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В Бурятии под лёд провалилась машина с тремя иркутянами

В Бурятии под лёд провалилась машина с тремя иркутянами
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Люди чуть не замёрзли насмерть

Вчера вечером в Бурятии на реке Китой, вблизи участка Владимирский, частично провалился под лёд автомобиль. В машине ехали трое жителей Иркутска.

Они самостоятельно выбрались из автомобиля, но выйти к населённому пункту не смогли, так как были дезориентированы, а также промокли и вымотались. Пострадавшие вызвали спасателей по номеру «112».

К месту происшествия оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из посёлка Кырен.

Когда спасатели прибыли на место, пострадавшие уже развели костер и частично обсушили верхнюю одежду.

Работники поисково-спасательной службы вывезли людей из труднодоступной местности в посёлок Монды. Пострадавшие иркутяне находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Как сообщал «Байкал-Daily», 1 декабря в заливе Сор-Черкалово недалеко от села Истомино Кабанского района Бурятии под лёд частично провалился автомобиль. Двое людей из машины выбрались самостоятельно. Также в конце ноября в Мухоршибирском районе под лёд ушёл автомобиль – к счастью, люди также остались живы.

10 ноября в Бурятии рыбак провалился под лёд на Селенге: выбраться он не сумел и погиб. 12 ноября провалившегося под лёд на Байкале мужчину спасли очевидцы.
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