Инцидент произошёл в Кабанском районе
Сегодня утром между сёлами Истомино и Исток Кабанского района Бурятии на озере Байкал под лёд провалился мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На место происшествия выехали спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, а также глава сельского поселения «Истоминское».
Спасатели рассказали, что мужчину спасли местные жители. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи, его состояние уточняется.
Предупреждающие знаки в месте, где провалился мужчина, были выставлены.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 ноября в Бурятии была зафиксирована первая смерть на водоёмах в этом зимнем сезоне. На Селенге погиб рыбак, провалившийся под лёд.
В Бурятии мужчина провалился под лёд на Байкале
Происшествия, Фото:
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