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В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд

В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд
Происшествия,  Фото:из архива
Инцидент произошёл сегодня утром 

На реке Хилок в Мухоршибирском районе машина ушла под лёд. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает группа «Мухоршибирь-инфо.24/7».

По сообщению ЕДДС района, сегодня утром в 4-5 км от села Подлопатки за мостом направо провалился под лёд автомобиль с людьми. Пассажиры и водитель (3 человека) живы, промокли.

- Машина ушла под лёд не полностью, готовится эвакуация машины, - отмечается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

провалы под лед
 
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