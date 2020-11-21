В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд

Инцидент произошёл сегодня утром
На реке Хилок в Мухоршибирском районе машина ушла под лёд. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает группа «Мухоршибирь-инфо.24/7».
По сообщению ЕДДС района, сегодня утром в 4-5 км от села Подлопатки за мостом направо провалился под лёд автомобиль с людьми. Пассажиры и водитель (3 человека) живы, промокли.
- Машина ушла под лёд не полностью, готовится эвакуация машины, - отмечается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Инцидент произошёл сегодня утром
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