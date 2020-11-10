В Бурятии рыбак провалился под лёд и погиб

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятии зафиксирована первая жертва тонкого льда



Первый трагический случай гибели на льду произошёл сегодня, 10 ноября, в Бурятии. Рыбак погиб сегодня в первой половине дня на реке Селенга в местности Истоминский сор в Кабанском районе, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Проигнорировав предупреждающие знаки, мужчина вышел на лёд, чтобы порыбачить. Провалившись под лёд, мужчина оставался на поверхности воды. Его увидели очевидцы, которые вытащили тело на берег. К этому моменту рыбак уже был мёртв.



- Помните, что безопасным для передвижения человека по поверхности водоёма без угрозы для жизни и здоровья является лед толщиной не менее семи см. Структура льда должна быть плотная, белого цвета. Не выходите на неокрепший лед, а также ни в коем случае не допускайте нахождение детей вблизи водоёмов, - обратился к жителям Бурятии старший государственный инспектор по маломерным судам Пётр Чистяков.





