В Бурятии под лёд провалился автомобиль

Сегодня утром в заливе Сор-Черкалово недалеко от села Истомино Кабанского района Бурятии под лёд частично провалился автомобиль. На место направились сотрудники Кабанского инспекторского участка государственной инспекции по маломерным судам и полицейские.
Выяснилось, что водитель выехал на лёд в зоне видимости плаката, предупреждающего об опасности. В момент провала в машине находились два человека. Они самостоятельно выбрались из автомобиля.
Машину достанут силами местной администрации. После чего провал будет отмечен и ограждён вешками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Данный случай далеко не первый в указанном месте. В местности, где произошло происшествие, ежегодно автомобили проваливаются под лёд. Несмотря на предупреждающие знаки рыбаки продолжают выезжать на неокрепший лёд, подвергая себя и своих пассажиров опасности, - рассказал старший государственный инспектор Кабанского инспекторского участка ГИМС Евгений Каширихин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стартовала акция «Тонкий лёд». Её цель – предупреждение несчастных случаев на водоёмах во время становления ледяного покрова.
В республике уже произошло несколько несчастных случаев. 10 ноября в Бурятии рыбак провалился под лёд на Селенге: выбраться он не сумел и погиб. 12 ноября провалившегося под лёд на Байкале мужчину спасли очевидцы. Также в конце ноября в Мухоршибирском районе под лёд ушёл автомобиль – к счастью, люди остались живы.