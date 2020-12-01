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В Бурятии под лёд провалился автомобиль

В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водитель и пассажир смогли выбраться

Сегодня утром в заливе Сор-Черкалово недалеко от села Истомино Кабанского района Бурятии под лёд частично провалился автомобиль. На место направились сотрудники Кабанского инспекторского участка государственной инспекции по маломерным судам и полицейские.

Выяснилось, что водитель выехал на лёд в зоне видимости плаката, предупреждающего об опасности. В момент провала в машине находились два человека. Они самостоятельно выбрались из автомобиля.

Машину достанут силами местной администрации. После чего провал будет отмечен и ограждён вешками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Данный случай далеко не первый в указанном месте. В местности, где произошло происшествие, ежегодно автомобили проваливаются под лёд. Несмотря на предупреждающие знаки рыбаки продолжают выезжать на неокрепший лёд, подвергая себя и своих пассажиров опасности, - рассказал старший государственный инспектор Кабанского инспекторского участка ГИМС Евгений Каширихин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стартовала акция «Тонкий лёд». Её цель – предупреждение несчастных случаев на водоёмах во время становления ледяного покрова.

В республике уже произошло несколько несчастных случаев. 10 ноября в Бурятии рыбак провалился под лёд на Селенге: выбраться он не сумел и погиб. 12 ноября провалившегося под лёд на Байкале мужчину спасли очевидцы. Также в конце ноября в Мухоршибирском районе под лёд ушёл автомобиль – к счастью, люди остались живы.
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