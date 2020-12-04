В Бурятии водитель скрылся, бросив сбитого пешехода





Накануне вечером в селе Исток Кабанского района Бурятии неизвестный водитель сбил 50-летнего мужчину. Наезд произошёл около семи часов вечера.Известна марка автомобиля – это «Хонда ЦРВ». Водитель наехал на пешехода, после чего с места ДТП скрылся.В результате наезда пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.- В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Также вчера произошла авария в Улан-Удэ. Около восьми часов на улице Иволгинская 60-летний водитель микроавтобуса «Хендай Грейс» сбил 30-летнего мужчину. Наезд произошёл на регулируемом пешеходном переходе.После этого микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла».- В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.