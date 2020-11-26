 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

В Иркутской области обманули директора с тремя высшими образованиями

В Иркутской области обманули директора с тремя высшими образованиями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Педагог поверила словам мошенников про «безопасный счёт»

В Усольском районе Иркутской области директору учреждения дополнительного детского образования, имеющей три высших образования, позвонила неизвестная. Она представилась сотрудником банка и сообщила о подозрительных операциях со счётом женщины. Якобы кто-то в Омской области пытается снять её деньги. Далее лжеспециалист начала расспрашивать, карты каких банков есть у усольчанки. Женщина поделилась с незнакомкой информацией о наличии дебетовых и кредитных карт различных банков, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Тут же аферистка «перевела» телефонный разговор на «сотрудника» другого банка. Этот телефонный собеседник порекомендовал усольчанке для того, чтобы «обезопасить деньги», перевести их со всех счетов с разных банков на один указанный им «безопасный счёт».

Педагог перечислила на «спасительный счёт» деньги с кредитной карты одного банка и сбережения, хранящиеся на карте другого банка. В общей сложности женщина «обезопасила» таким способом 100 тысяч рублей.

В полной уверенности, что ничего страшного не произошло, а её деньги в сохранности в банке, женщина рассказала о случившемся своей коллеге. Последняя сразу же поняла, что 100 тысяч рублей не спасены, а собственноручно отданы аферистам и уговорила её обратиться в полицию.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области обманули директора с тремя высшими образованиями
В Иркутской области обманули директора с тремя высшими образованиями
Происшествия, 26.11.2020
Педагог поверила словам мошенников про «безопасный счёт»
Ревнивая жительница Иркутской области облила соперницу кислотой
Ревнивая жительница Иркутской области облила соперницу кислотой
Происшествия, 26.11.2020
За нанесённые увечья женщина отделалась обязательными работами
У жителя Бурятии украли спрятанные в бюсте Ленина сбережения
У жителя Бурятии украли спрятанные в бюсте Ленина сбережения
Происшествия, 26.11.2020
Произошёл «круговорот денег» между вором и обворованным мужчиной
Улан-удэнец проехал на угнанном авто полкилометра и сбежал
Улан-удэнец проехал на угнанном авто полкилометра и сбежал
Происшествия, 26.11.2020
Преступление произошло из-за беспечности хозяина машины
Под Иркутском устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия, 26.11.2020
Пьяный водитель ехал на машине с поддельными номерами
В Иркутской области пожилой водитель умер за рулём
В Иркутской области пожилой водитель умер за рулём
Происшествия, 26.11.2020
Потерявший управление автомобиль врезался в другую машину
Пьяный житель Бурятии угрожал пассажирам поезда топором
Пьяный житель Бурятии угрожал пассажирам поезда топором
Происшествия, 26.11.2020
Неадекватного пассажира «скрутили» по дороге в Красноярский край
В Бурятии вальщика леса отправили в колонию
В Бурятии вальщика леса отправили в колонию
Происшествия, 26.11.2020
Мужчина срубил лишние деревья и получил реальный срок
Улан-удэнец украл «плазму» у отца
Улан-удэнец украл «плазму» у отца
Происшествия, 26.11.2020
Вор злоупотребляет алкоголем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^