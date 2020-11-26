В Иркутской области обманули директора с тремя высшими образованиями

Педагог поверила словам мошенников про «безопасный счёт»



В Усольском районе Иркутской области директору учреждения дополнительного детского образования, имеющей три высших образования, позвонила неизвестная. Она представилась сотрудником банка и сообщила о подозрительных операциях со счётом женщины. Якобы кто-то в Омской области пытается снять её деньги. Далее лжеспециалист начала расспрашивать, карты каких банков есть у усольчанки. Женщина поделилась с незнакомкой информацией о наличии дебетовых и кредитных карт различных банков, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Тут же аферистка «перевела» телефонный разговор на «сотрудника» другого банка. Этот телефонный собеседник порекомендовал усольчанке для того, чтобы «обезопасить деньги», перевести их со всех счетов с разных банков на один указанный им «безопасный счёт».



Педагог перечислила на «спасительный счёт» деньги с кредитной карты одного банка и сбережения, хранящиеся на карте другого банка. В общей сложности женщина «обезопасила» таким способом 100 тысяч рублей.



В полной уверенности, что ничего страшного не произошло, а её деньги в сохранности в банке, женщина рассказала о случившемся своей коллеге. Последняя сразу же поняла, что 100 тысяч рублей не спасены, а собственноручно отданы аферистам и уговорила её обратиться в полицию.



По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





