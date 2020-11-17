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В Иркутске орудуют мошенницы под видом соцработниц

В Иркутске орудуют мошенницы под видом соцработниц
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
Мошенницы обманывают пенсионеров

В Иркутске полицейские разыскивают аферисток, которые под видом социальных работников похитили сбережения пенсионеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Утром 7 ноября пенсионерка находилась на улице, когда ней подошли две неизвестные женщины, представились соцработниками и предложили пройти домой, чтобы выплатить полагающиеся деньги. Иркутянка достала свои сбережения, для того чтобы разменять предоставленную работниками купюру, после этого ненадолго ушла в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила пропажу 42 тысяч рублей.

Позднее в отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. К ней пришли неизвестные женщины в медицинских масках, представились соцработницами и под предлогом выплат украли 125 тысяч рублей.

Накануне жительница Октябрьского района тоже пустила к себе домой двух женщин. По аналогичной схеме у 85-летней иркутянки украли 500 тысяч рублей.

По описанию потерпевших составлена ориентировка с приметами одной из мошенниц.

Разыскивается: женщина, на вид 20-25 лет, рост 155-160 см, волосы черные с пробором собраны в хвост, глаза карие продолговатые, лицо овальное, губы маленькие тонкие.

Была одета: куртка-пуховик болоньевый чёрный ниже бедра без капюшона, карман косой, надписи лейбл отсутствует, под пуховиком светло-голубая (кофта, блузка), черные брюки.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями, способствующими раскрытию преступлений, полиция просит обращаться по телефонам (3952) 21-68-05 или 02.





мошенничество
 
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