В Иркутске орудуют мошенницы под видом соцработниц

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Мошенницы обманывают пенсионеров



В Иркутске полицейские разыскивают аферисток, которые под видом социальных работников похитили сбережения пенсионеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Утром 7 ноября пенсионерка находилась на улице, когда ней подошли две неизвестные женщины, представились соцработниками и предложили пройти домой, чтобы выплатить полагающиеся деньги. Иркутянка достала свои сбережения, для того чтобы разменять предоставленную работниками купюру, после этого ненадолго ушла в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила пропажу 42 тысяч рублей.



Позднее в отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. К ней пришли неизвестные женщины в медицинских масках, представились соцработницами и под предлогом выплат украли 125 тысяч рублей.



Накануне жительница Октябрьского района тоже пустила к себе домой двух женщин. По аналогичной схеме у 85-летней иркутянки украли 500 тысяч рублей.



По описанию потерпевших составлена ориентировка с приметами одной из мошенниц.



Разыскивается: женщина, на вид 20-25 лет, рост 155-160 см, волосы черные с пробором собраны в хвост, глаза карие продолговатые, лицо овальное, губы маленькие тонкие.



Была одета: куртка-пуховик болоньевый чёрный ниже бедра без капюшона, карман косой, надписи лейбл отсутствует, под пуховиком светло-голубая (кофта, блузка), черные брюки.



Граждан, располагающих какими-либо сведениями, способствующими раскрытию преступлений, полиция просит обращаться по телефонам (3952) 21-68-05 или 02.











