Пьяный молодой человек упал в реку
11 ноября иркутские спасатели получили сообщение том, что в районе Академического моста в Иркутске 18-летний парень по неосторожности упал в Ангару.
- Патрульная группа вышла незамедлительно. Во время движения к месту происшествия мы получили информацию, что на помощь молодому человеку пришел судоводитель, рыбачивший неподалёку. Он вытащил его из воды и доставил на ближайший остров, где находится рыбное хозяйство. Работники фермы вызвали скорую помощь и передали медикам юношу в удовлетворительном состоянии, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского участка Максим Дьяков.
На лодочной станции сотрудники ГИМС уточнили, кто из судоводителей спас тонущего.
- 60-летний мужчина действовал грамотно и быстро. Заметив в воде человека, на моторном судне подошёл ближе и подтянул его за одежду к борту. Глубина в месте происшествия не менее пяти метров, сильное течение. Температура воды в реке не превышает двух градусов, долго продержаться на плаву невозможно. Помощь была своевременной, - подчеркнул Максим Дьяков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутске рыбак спас тонущего в Ангаре парня
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