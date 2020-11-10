В том числе погибла семилетняя девочка
За прошлую неделю, со 2 по 8 ноября, в Бурятии было зарегистрировано 59 пожаров.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 19,4%, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
За неделю пожары унесли жизни трёх человек. Как сообщал «Байкал-Daily», 2 ноября в селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи – на пожаре погибла семилетняя девочка. Ночью 5 ноября в Улан-Удэ погибли двое мужчин – отец и сын.
В Бурятии за неделю пожары унесли жизни трёх человек
Происшествия, Фото:
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