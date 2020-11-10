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В Бурятии за неделю пожары унесли жизни трёх человек

В Бурятии за неделю пожары унесли жизни трёх человек
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
В том числе погибла семилетняя девочка

За прошлую неделю, со 2 по 8 ноября, в Бурятии было зарегистрировано 59 пожаров.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 19,4%, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

За неделю пожары унесли жизни трёх человек. Как сообщал «Байкал-Daily», 2 ноября в селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи – на пожаре погибла семилетняя девочка. Ночью 5 ноября в Улан-Удэ погибли двое мужчин – отец и сын.


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