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В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне

В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В МЧС раскрыли подробности трагедии в Соколе

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью произошёл пожар в квартире дома в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. Пожар унёс жизнь двух человек.

Во второй половине дня стали известны имена погибших. Это отец и сын, 65 и 35 лет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии раскрыли подробности пожара. Сообщение о загорании на телефон пожарной охраны поступило утром. На момент прибытия первого пожарного расчёта горение наблюдалось в квартире, расположенной на пятом этаже. В ходе тушения и были обнаружены тела погибших отца и сына.

- В результате пожара сгорела балконная дверь, телевизор, а также повреждены полы на общей площади 10 квадратных метров. Условием, способствовавшим гибели, явилось нахождение в состоянии сна. Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования, - сообщила старший дознаватель Яна Сороковикова.

За текущую неделю в республике произошло 40 пожаров, на которых погибли пять человек, ещё один был травмирован.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 ноября в селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи – на пожаре погибла семилетняя девочка.


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