В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 6 Ноя 2020 в 3:27 PST



Подписчики паблика Crimburyatia.ru, в свою очередь, шутят: «Дрифт на минималках», «Водитель трамвая исполнил свою месть автомобилистам», «Насмотрелся Токийского дрифта».





Подписчики паблика Crimburyatia.ru, в свою очередь, шутят: «Дрифт на минималках», «Водитель трамвая исполнил свою месть автомобилистам», «Насмотрелся Токийского дрифта».

Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрута №2 от кольцевой развязки 20 «А» квартала в сторону проспекта Автомобилистов, а также трамваев маршрута №4 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «ЛВРЗ». Трамваи двигались по изменённым маршрутам. В 19:34 движение трамваев восстановлено.- Время простоя составило 54 минуты, - сообщают оперативные службы города.Фотографии с места появились в паблике «Весь Улан-Удэ», где автор поста поделился: «Так скользко, что трамваи с рельс сходят». Пользователи вспоминают, что сходы трамваев на этом участке происходят не впервые.