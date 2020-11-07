В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов

В пятницу, 6 ноября, в Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай. Инцидент произошёл в 18.40 часов возле остановки «Элеватор», на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. С рельсов сошёл трамвай, ехавший по маршруту №2.
фото - crimburyatia.ru
Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрута №2 от кольцевой развязки 20 «А» квартала в сторону проспекта Автомобилистов, а также трамваев маршрута №4 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «ЛВРЗ». Трамваи двигались по изменённым маршрутам. В 19:34 движение трамваев восстановлено.
- Время простоя составило 54 минуты, - сообщают оперативные службы города.
Фотографии с места появились в паблике «Весь Улан-Удэ», где автор поста поделился: «Так скользко, что трамваи с рельс сходят». Пользователи вспоминают, что сходы трамваев на этом участке происходят не впервые.
Подписчики паблика Crimburyatia.ru, в свою очередь, шутят: «Дрифт на минималках», «Водитель трамвая исполнил свою месть автомобилистам», «Насмотрелся Токийского дрифта».
Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрута №2 от кольцевой развязки 20 «А» квартала в сторону проспекта Автомобилистов, а также трамваев маршрута №4 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «ЛВРЗ». Трамваи двигались по изменённым маршрутам. В 19:34 движение трамваев восстановлено.
- Время простоя составило 54 минуты, - сообщают оперативные службы города.
Фотографии с места появились в паблике «Весь Улан-Удэ», где автор поста поделился: «Так скользко, что трамваи с рельс сходят». Пользователи вспоминают, что сходы трамваев на этом участке происходят не впервые.
Подписчики паблика Crimburyatia.ru, в свою очередь, шутят: «Дрифт на минималках», «Водитель трамвая исполнил свою месть автомобилистам», «Насмотрелся Токийского дрифта».