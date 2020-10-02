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Погибшим на Байкале парнем оказался не матрос

Погибшим на Байкале парнем оказался не матрос
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека

В Иркутской области завершена доследственная проверка по факту гибели человека в акватории озера Байкал. Установлено, что трагическое событие стало результатом несчастного случая.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 30 августа в районе посёлка Узур Ольхонского района.

Выяснилось, 21-летний молодой человек распивал спиртное на борту теплохода «Пилигрим», находившегося в это время на стоянке. В какой-то момент мужчина пропал с поля зрения своих приятелей. На следующий день тело утонувшего парня было обнаружено в воде недалеко от места последнего его пребывания.

Следователи установили личность погибшего. Им оказался 21-летний местный житель.

- Ранее размещённая информация о том, что он являлся матросом судна, не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Байкал смерть утопление
 
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