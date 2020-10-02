Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека
В Иркутской области завершена доследственная проверка по факту гибели человека в акватории озера Байкал. Установлено, что трагическое событие стало результатом несчастного случая.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 30 августа в районе посёлка Узур Ольхонского района.
Выяснилось, 21-летний молодой человек распивал спиртное на борту теплохода «Пилигрим», находившегося в это время на стоянке. В какой-то момент мужчина пропал с поля зрения своих приятелей. На следующий день тело утонувшего парня было обнаружено в воде недалеко от места последнего его пребывания.
Следователи установили личность погибшего. Им оказался 21-летний местный житель.
- Ранее размещённая информация о том, что он являлся матросом судна, не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Погибшим на Байкале парнем оказался не матрос
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу
Пожар случился в помещении ремонтного бокса
Очевидцы признаются, что увиденное на месте аварии потрясло их
Убийство произошло после свадьбы
Объявление, распространяемое по соцсетям, может оказаться очередным фейком
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске
В этот момент продавец работал с другими покупателями
Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Мужчина убил супругу из ревности
За рулём второй машины был пьяный водитель
Скончались более двухсот человек
Вор стащил более 90 кг куриного фарша и желудков
Конфликт вспыхнул из-за оплаты проезда
Притон накрыли наркополицейские