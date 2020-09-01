На Байкале нашли мёртвым матроса теплохода

Следователи выясняют причину гибели



В воскресенье, 30 августа, около 18 часов с борта теплохода «Пилигрим», находившегося на Байкале в районе посёлка Узур Ольхонского района, исчез 21-летний член экипажа.



Следующей ночью, 31 августа, пропавшего матроса обнаружили мёртвым. Его тело было в воде озера Байкал в месте стоянки теплохода.



- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

