Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси

Водитель добровольно отказался отдавать гаджет



21-летний улан-удэнец забыл в такси свой сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Через оператора службы заказа такси парень вышел на водителя. Однако мужчина сказал, что в салоне гаджет не находил, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Спустя несколько дней полицейские задержали 46-летнего таксиста. Он добровольно выдал украденный мобильный. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

