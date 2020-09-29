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Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси

Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет

21-летний улан-удэнец забыл в такси свой сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Через оператора службы заказа такси парень вышел на водителя. Однако мужчина сказал, что в салоне гаджет не находил, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Спустя несколько дней полицейские задержали 46-летнего таксиста. Он добровольно выдал украденный мобильный. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража такси
 
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