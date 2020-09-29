Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
21-летний улан-удэнец забыл в такси свой сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Через оператора службы заказа такси парень вышел на водителя. Однако мужчина сказал, что в салоне гаджет не находил, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Спустя несколько дней полицейские задержали 46-летнего таксиста. Он добровольно выдал украденный мобильный. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Раскалённые частицы металла попадали на балконы
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
Полицейские задержали его на улице
С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред
Спасатели и врач добирались до пострадавшего в ДТП на квадроцикле
Спасателей вызвали школьные учителя
Суточный прирост составил почти 90 человек
Бурёнка скончалась на месте
Мужчина сбежал от полицейских с простреленной ногой
Авария произошла на улице Бабушкина
Незаконная охота грозит наказанием, вплоть до лишения свободы
Кинотеатрам и игровым зонам вновь не разрешили открыться
Мужчины пилили деревья в районе, где сами живут
Владелец брал плату наркотиками
Ребёнок на самокате выехал на проезжую часть