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25 сентября

24 сентября

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В Бурятии коронавирусом болеют 35 студентов

В Бурятии коронавирусом болеют 35 студентов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном из техникумов заразились семь преподавателей и трое работников

По данным на 24 сентября, в Бурятии зарегистрирован 21 студент вузов, а также 14 студентов колледжей и техникумов с положительным результатом на COVID-19. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

В лидерах БГУ и ВСГУТУ

Коронавирус выявили у семи студентов ВСГУТУ, шести студентов БГУ, пяти человек из БГСХА, двух из ВСГИК и одного из СибГУТИ.

На дистанционном обучении находятся 173 студента вузов.

Также коронавирусом болеют четыре преподавателя – двое трудятся в БГСХА, двое в БГУ.

Один техникум на карантине

В минобрнауки Бурятии сообщили о том, в каких учреждениях среднего профессионального образования заразились учащиеся и педагоги. В 10 учреждениях болеют 14 студентов и 15 сотрудников.

На карантин закрыто одно учреждение – Закаменский агропромышленный техникум. Он полностью переведён на дистанционное обучение до 2 октября. Там заболели семь преподавателей и трое работников из числа персонала.

В Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме COVID-19 один заболевший преподаватель.

В Гусиноозерском энергетическом техникуме – два заразившихся студента.

В Бурятском аграрном колледже имени Ербанова - один студент.

В Бурятском республиканском педагогическом колледже – один студент.

В Республиканском многоуровневом колледже – два студента.

В Бурятском лесопромышленном колледже – три студента, два преподавателя.

В техникуме строительства и городского хозяйства – один преподаватель.

В Авиационном техникуме – трое студентов и двое преподавателей.

В Бурятском республиканском индустриальном техникуме – трое студентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6607 (+68 за сутки).
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