В Бурятии коронавирусом болеют 35 студентов

По данным на 24 сентября, в Бурятии зарегистрирован 21 студент вузов, а также 14 студентов колледжей и техникумов с положительным результатом на COVID-19. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.
В лидерах БГУ и ВСГУТУ
Коронавирус выявили у семи студентов ВСГУТУ, шести студентов БГУ, пяти человек из БГСХА, двух из ВСГИК и одного из СибГУТИ.
На дистанционном обучении находятся 173 студента вузов.
Также коронавирусом болеют четыре преподавателя – двое трудятся в БГСХА, двое в БГУ.
Один техникум на карантине
В минобрнауки Бурятии сообщили о том, в каких учреждениях среднего профессионального образования заразились учащиеся и педагоги. В 10 учреждениях болеют 14 студентов и 15 сотрудников.
В Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме COVID-19 один заболевший преподаватель.
В Гусиноозерском энергетическом техникуме – два заразившихся студента.
В Бурятском аграрном колледже имени Ербанова - один студент.
В Бурятском республиканском педагогическом колледже – один студент.
В Республиканском многоуровневом колледже – два студента.
В Бурятском лесопромышленном колледже – три студента, два преподавателя.
В техникуме строительства и городского хозяйства – один преподаватель.
В Авиационном техникуме – трое студентов и двое преподавателей.
В Бурятском республиканском индустриальном техникуме – трое студентов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6607 (+68 за сутки).