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В Бурятии прибавилось 65 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 65 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость коронавирусом набрала высокий темп и пока держится на прежнем уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 22 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6473. Из них по Улан-Удэ – 3812.

Заболеваемость на спад не идёт – за сутки диагноз подтвердили ещё у 65 человек. Днём ранее прирост был +66 больных, в субботу и в воскресенье по +67, в пятницу +64. Резкий всплеск произошёл на прошлой неделе – сперва +71 заражённый за сутки, а на следующий день цифра стала ещё больше – плюс 89 (к слову, печальный рекорд, установленный 11 июня, составляет +90). Между тем, ещё в конце лета-начале сентября фиксировалось в среднем от 30 до 40 заражённых.

Из 65 новых случаев COVID-19: 21 человек обследовали в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5268 человек, или 81%. В том числе накануне выздоровели 45 человек.

Умерли 68 пациентов. Как сообщал «Байкал-Daily», больные умирают четвёртый день подряд. Последняя смерть зафиксирована накануне, когда скончалась 72-летняя пенсионерка.

Сегодня проходят лечение в стационарах республики 485 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 652 пациента с лёгким течением болезни.

Госпитализировано 18 детей (столько же было днём ранее), их состояние удовлетворительное.

В реанимации лежат 18 тяжелобольных взрослых пациентов, из них семь – на ИВЛ (шестеро – старше 65 лет).

- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 892 койки, занято – 500, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом– 485, свободно 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,1 %, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 3935 человека, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение.

- Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Заиграевском районе Бурятии заразилась учитель начальных классов.

Накануне было озвучено, что в школах Улан-Удэ болеют коронавирусом 13 учителей, трое прочих сотрудников и 124 ученика.


коронавирус
 
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