В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника

Председатель городского комитета по образованию раскрыла ситуацию с коронавирусом в школах
На 21 сентября, в школах Улан-Удэ 13 учителей, трое прочих сотрудников и 124 ученика болеют коронавирусом. Об этом сегодня сообщила председатель комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова.
В школах города обучается 64 787 детей. От общего числа коронавирусом болеют менее одного процента учащихся.
В число контактных лиц вошли 85 учителей, три человека из персонала школы и 1266 учеников. Эти учителя и дети переведены на дистанционное обучение.
Также она отметила, что в сравнении с пятничными данным, за выходные ситуация с заболевшими школьниками улучшилась: на 18 сентября на карантине было 49 классов в 20-ти школах, а на дистанционном обучении было 1539 учащихся.
- Показатель по заболевшим тоже снизился. Идёт стабильная динамика, которая позволяет говорить нам, что все мероприятия, которые проводят в наших школах, те средства, которые были выданы: дезсредства, антисептики, тот режим, который был построен: скользящее расписание, сокращение уроков, перевод части на дистанционное, он говорит о том, что, несмотря на определённый рост заболеваемости, в школах города Улан-Удэ удерживается стабильная ситуация, - доложила Татьяна Митрофанова.
Ушли на дистанционку
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу республиканский оперштаб принял решение о переводе части школ на дистанционно-очное обучение с периодичностью две недели. Накануне был опубликован список школ, которые переходят на такой формат обучения.
- С понедельника 30% учащихся крупных школ численностью более тысячи человек будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ от общего числа школьников на дистанционку переведено 32% детей: 489 классов, 15 400 учеников из 28 школ города. Школами уже составлен график очного-дистанционного обучения.
- Сейчас какая-то определённая параллель обучается, через две недели эта параллель выходит на очную форму обучения и сменяется следующая параллель, - пояснила Татьяна Митрофанова.
Татьяна Митрофанова сообщила, что проблем с дистанционным обучением не должно быть. По её словам, в школах подготовлены специальные учебные кабинеты, где есть электронное рабочее место учителя. Здесь либо электронные доски, либо проекторы, либо телевизоры, которые позволяют вести онлайн-уроки.
- Если в апреле-мае учителя вели уроки из домашних условий, то особенность сейчас этой формы обучения, что у нас учителя будут вести уроки из специальных кабинетов, пока, по крайней мере, мы так запланировали. В этих 28 школах задействовано 210 кабинетов, оборудованных необходимой техников, - доложила Татьяна Митрофанова.
Однако не всё так гладко. Помешать дистанционному обучению может низкая скорость интернета, которой хватает лишь для электронного документооборота. Но эту проблему уже решают, оперштабом поручено республиканскому министерству образования решить этот вопрос до 25 сентября.
- Но обучение уже сегодня. Сегодня до концу дня, если скорость не будет повышаться, есть предложение от школ транслировать дистанционное обучение на дому. К концу дня решение будет принято, потому что этот вопрос находится на контроле у министерства образования Бурятии, - заключила Татьяна Митрофанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшнее утро в Бурятии зарегистрировано 6408 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 66 больных.
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
Происшествия, Фото:
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