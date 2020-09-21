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В Бурятии коронавирусом заболела учитель начальных классов

В Бурятии коронавирусом заболела учитель начальных классов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Контактным оказался весь её класс

Два класса в Заиграевском районе Бурятии перевели на дистанционное обучение. У преподавателя 19 сентября подтвердился коронавирус, сообщает заиграевская газета «Вперёд!»

Издание уточняет, что заболела учитель начальных классов Илькинской средней школы. Круг контактных лиц составил 35 человек, из них 33 – дети.

- Управление образования района организовало дистанционное обучение двух первых классов Илькинской СОШ, учитель находится на амбулаторном лечении и преподает из дома», - объяснили газете «Вперёд» в управлении образования Заиграевского района.

Известно, что преподаватель посещала место работы последний раз 14 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 21 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6408 (+66 за сутки).

С сегодняшнего дня все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение.

- С понедельника 30% учащихся крупных школ численностью более тысячи человек будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.


коронавирус учителя школы
 
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