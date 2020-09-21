Коронавирус обнаружили ещё у 66 жителей Бурятии

Набравший темпы коронавирус на спад не идёт
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 21 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6408. Из них по Улан-Удэ – 3769.
За сутки коронавирус выявили ещё у 66 человек. Темпы заболеваемости пока не сильно спадают. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине прошлой недели был резкий всплеск заболеваемости – сразу +71 больной, на следующий день цифра стала ещё больше – плюс 89. До печального рекорда (+90 за сутки, установлен 11 июня) не хватило совсем чуть-чуть. В пятницу прибавилось 64 заражённых, а в субботу и в воскресенье был одинаковый суточный прирост – по +67 человек.
Из 66 новых случаев COVID-19: 10 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5223 человека, или 81%. Накануне выздоровели 15 человек (что меньше обычного).
Умерли 67 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», за три последних дня коронавирус унёс семь жизней. Накануне был поставлен печальный рекорд – сразу трое умерших больных.
Сегодня проходят лечение в стационарах республики 480 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 638 пациентов.
Число госпитализированных детей увеличилось с 17 до 18. Их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 17 тяжелобольных взрослых пациентов, из них на ИВЛ – восемь.
Круг контактных лиц составляет 3886 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вернули обязательное повсеместное ношение масок.
С понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение. На дистанционку переведут 30% учащихся – сначала одни классы, затем другие.
На прошлой неделе бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова возмутилась тем, как в аэропорту не соблюдают требования: «Про ковид в аэропорту не слышали».
Вакцинация от коронавируса начнётся в Бурятии с медиков.
Коронавирус обнаружили ещё у 66 жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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