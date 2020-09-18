Непростая ситуация наблюдалась утром в аэропорту
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова стала свидетелем несоблюдения антикоронавирусных правил в аэропорту Улан-Удэ.
- Про ковид в аэропорту Улан-Удэ не слышали... Загнали три рейса в накопитель и отправили самолеты в Красноярск... Задержки по метеоусловиям. И никакой информации больше, - поделилась Жамбалова в Facebook сегодня утром.
Омбудсмен прикрепила фотографии, где видно: люди ждут рейсов без положенной социальной дистанции. Большая часть людей без масок, между тем, среди пассажиров много пожилых людей, а также маленьких детей.
Юлия Жамбалова уже сообщила об этом главному санитарному врачу Бурятии Сергею Ханхарееву. Ситуацию с аэропортом рассмотрят на заседании республиканского штаба.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 18 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 6208. За сутки прибавилось 64 больных коронавирусом, что больше прежних показателей.
Бурятский омбудсмен: «Про ковид в аэропорту не слышали»
Общество, Фото:
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