Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии

В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
В понедельник, 7 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил республиканскому оперштабу усилить профилактические мероприятия в связи с COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Только за трое суток в инфекционных стационарах республики умерло четыре пациента с коронавируса. Всего же в Бурятии скончались 58 пациентов с тяжёлой формой заболевания.
Минздрав Бурятии провёл анализ летальных исходов. В результаты выявлены основные группы заболеваний, при которых осложнения коронавируса проходят в тяжёлой форме. Одну из основных категорий угрожающих сопутствующих патологий составили заболевания сердечно-сосудистой системы. Группу риска по данной категории составляют свыше 103 тысяч жителей республики, имеющие проблемы с работой сердца и сосудов.
Большому риску осложнений при присоединении коронавирусной инфекции подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, сопровождающимися ослаблением иммунитета, в частности, со злокачественными новообразованиями. Сегодня в Бурятии более 17 тысяч человек борются с онкологией. В условиях распространения коронавирусной инфекции они оказываются в зоне повышенной опасности.
Дыхательная недостаточность также чаще наступает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания, больных с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Сахарный диабет диагностирован у 32,5 тысяч жителей республики, у более чем 23,5 тысяч человек – хронические заболеваниями органов дыхания.
Таким образом, для более 19% населения республики коронавирусная инфекция сегодня представляет смертельную опасность.
- Когда мы анализируем эпиданамнез пациентов, которые, к сожалению, погибли после присоединения коронавируса, мы видим, что они чаще всего заражены дома. То есть это пожилые люди, которые не ходят по улицам, а сидят в основном дома. А инфицированы от близких, которые пренебрегают правилами профилактики. Примеров много – это и кижингинский очаг, и еравнинский, где мы усиленно работаем по сей день. В обществе растёт расслабленность – соответственно, растёт заболеваемость. С нашей стороны, конечно, мы делаем все возможное, контролируя обеспечение вашей безопасности в организациях и предприятиях, на транспорте. Но без вас, уважаемые жители республики, нам не справиться. Ситуация не изменится, пока мы не изменим отношение к ней. Три простых правила, которые помогут исправить ситуацию – они сработают, если мы все вместе их будем исполнять. Ношение защитных масок, гигиена рук и безопасное расстояние. Три простых правила, которые помогут нам остановить вирус, - обратился к жителям республики глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 8 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5666 (+34 за сутки).
Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
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