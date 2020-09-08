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Тяжелобольной коронавирусом из реанимации обратился к улан-удэнцам

Тяжелобольной коронавирусом из реанимации обратился к улан-удэнцам
Общество,  Фото:ves_ulan_ude
Пожилой мужчина рассказал о своём состоянии

В Улан-Удэ на видео сняли пациента с коронавирусом, который лежит в реанимации инфекционной больницы. Пожилой мужчина сейчас не может обходиться без кислородной поддержки. Говорить ему также тяжело. Видео с этим пациентом появилось в паблике ves_ulan_ude.

- Всё тело болит, ломит. Я задыхался. Даже сознание терял, - с трудом рассказал о своём самочувствии больной. – Сейчас кислородом дышу.

Он нашёл в себе силы обратиться к улан-удэнцам, прося их надевать маски в общественных местах.

- Ходите осторожно, маски надевайте. Эта зараза нешуточное дело, быстро распространяется. Я даже понять не успел – махом на койке оказался, - поделился пенсионер.

Врач рассказала, что людей старше 65 лет, хоть они и не выходят на улицу, часто заражают более молодые родственники. Последние как раз пренебрегают правилами безопасности – не носят маски, не дезинфицируют руки, в итоге принося коронавирус домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 8 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5666 (+34 за сутки).

Сегодня в Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19. Как выяснилось, коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей республики
коронавирус профилактика реанимация
 
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