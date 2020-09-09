Под Улан-Удэ жена пьяного водителя била и пинала сотрудников ГИБДД

























В пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии сегодня около шести часов утра ДТП окончилось дебошем.По предварительной информации, автомобиль «Волга» на улице Трактовая выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota Corolla Fielder. Очевидцы сообщили, что в «Тойоте» находилась молодая семья с маленьким ребёнком, они направлялись в Иркутск.Виновник аварии был пьян, что было понятно по его внешнему виду. Не исключено, что ДТП он совершил, уснув за рулём. У водителя также не оказалось полиса ОСАГО.На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств аварии жена виновника аварии, которая, вероятно, также была пьяна, набросилась на полицейских. Она кидалась на них с пивом в руках.Очевидцы рассказали, что женщине не понравилось, как на неё «неправильно» посмотрели. Женщина начала ругаться на автоинспекторов матом. Затем она и вовсе подошла к одному из сотрудников и ударила его по голове, из-за чего у него слетел головной убор.Агрессивную даму начали успокаивать, однако она и не думала останавливаться. Она пнула сотрудника ГИБДД. А затем подняла крик, обращаясь к прохожим, что полицейские её якобы избивают.Продолжалось всё это около получаса. Между тем, пьяный виновник аварии во время оформления происшествия спокойно спал в машине ГИБДД.