Под Улан-Удэ жена пьяного водителя била и пинала сотрудников ГИБДД

В пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии сегодня около шести часов утра ДТП окончилось дебошем.
По предварительной информации, автомобиль «Волга» на улице Трактовая выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota Corolla Fielder. Очевидцы сообщили, что в «Тойоте» находилась молодая семья с маленьким ребёнком, они направлялись в Иркутск.
Виновник аварии был пьян, что было понятно по его внешнему виду. Не исключено, что ДТП он совершил, уснув за рулём. У водителя также не оказалось полиса ОСАГО.
На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств аварии жена виновника аварии, которая, вероятно, также была пьяна, набросилась на полицейских. Она кидалась на них с пивом в руках.
Очевидцы рассказали, что женщине не понравилось, как на неё «неправильно» посмотрели. Женщина начала ругаться на автоинспекторов матом. Затем она и вовсе подошла к одному из сотрудников и ударила его по голове, из-за чего у него слетел головной убор.
Агрессивную даму начали успокаивать, однако она и не думала останавливаться. Она пнула сотрудника ГИБДД. А затем подняла крик, обращаясь к прохожим, что полицейские её якобы избивают.
Продолжалось всё это около получаса. Между тем, пьяный виновник аварии во время оформления происшествия спокойно спал в машине ГИБДД.