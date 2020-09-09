В Бурятии угонщик сдался полиции по просьбе родственников

Угонщик уехал из Улан-Удэ в Селенгинский район



Ранним утром 1 сентября 60-летний улан-удэнец заявил в полицию об угоне своего автомобиля стоимостью 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вскоре в полицию пришёл с повинной и признался в угоне 27-летний молодой человек.



Выяснилось, что ночью он проходил мимо недостроенного гаража пенсионера и увидел, что в автомобиле горят индикаторы незапертых дверей. Молодой человек зашёл в гараж, а оттуда проник в дом. Ключи от машины лежали в прихожей. Взяв их, незваный гость угнал машину и уехал из Улан-Удэ в Селенгинский район.



Угонщик поставил авто в ограде у родственников. Когда хозяева стали задавать вопросы, молодой человек сознался в преступлении.



По настоянию родственников он решил поговорить с хозяином угнанного автомобиля и вернулся на место. Однако пенсионер ответил, что заявление в полицию уже написал, а преступника разыскивают. Тогда молодой человек сам пришёл к полицейским, во всём признался и показал место, где находится угнанное авто.



Автомобиль изъят и возвращён владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Дознание продолжается.

