Угонщик уехал из Улан-Удэ в Селенгинский район
Ранним утром 1 сентября 60-летний улан-удэнец заявил в полицию об угоне своего автомобиля стоимостью 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вскоре в полицию пришёл с повинной и признался в угоне 27-летний молодой человек.
Выяснилось, что ночью он проходил мимо недостроенного гаража пенсионера и увидел, что в автомобиле горят индикаторы незапертых дверей. Молодой человек зашёл в гараж, а оттуда проник в дом. Ключи от машины лежали в прихожей. Взяв их, незваный гость угнал машину и уехал из Улан-Удэ в Селенгинский район.
Угонщик поставил авто в ограде у родственников. Когда хозяева стали задавать вопросы, молодой человек сознался в преступлении.
По настоянию родственников он решил поговорить с хозяином угнанного автомобиля и вернулся на место. Однако пенсионер ответил, что заявление в полицию уже написал, а преступника разыскивают. Тогда молодой человек сам пришёл к полицейским, во всём признался и показал место, где находится угнанное авто.
Автомобиль изъят и возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Дознание продолжается.
В Бурятии угонщик сдался полиции по просьбе родственников
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подозрительная коробка лежала на автобусной остановке
Всего она совершила 38 запросов конфиденциальных сведений
Также они разрезали реквизит театра, разбросали вещи, реквизит
Ещё один госпитализирован
Угонщик уехал из Улан-Удэ в Селенгинский район
Автомобиль опрокинулся в кювет
ДТП произошло на выезде с заправки
Выздоровело за сутки больше людей, чем заразилось
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл выездной прием граждан в Заиграевском районе
Была угроза перехода огня на другие постройки
Ущерб составил почти 350 тысяч рублей
Один из них получил травмы
Причиной стала подозрительная коробка
В итоге мужчина попал в больницу
Пьяный водитель хотел откупиться за 35 тысяч