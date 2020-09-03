Реакция неизвестного мужчины спасла жизнь ребёнка
Накануне, 2 сентября, днём двухлетний малыш выпал со второго этажа дома по улице Микояна в Улан-Удэ. На место происшествия срочно выехала бригада экстренного реагирования.
Позже установлено, что неизвестный мужчина успел подхватить малыша и тем самым смягчил его падение, предотвратил серьёзные травмы.
- Ребёнка эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф республики.
Подобный случай спасения – не первый в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля Улан-Удэ начальник караула отдела охраны исправительной колонии №8 Тимур Базаров спас двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа на улице Лощенкова. Сперва из окна выпала москитная сетка, а затем девочка повисла на карнизе. Тимур Базаров встал под окном, а его друг побежал в дом, чтобы сообщить родителям ребёнка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась. Однако Тимур вовремя успел поймать её.
В Улан-Удэ прохожий поймал выпавшего из окна малыша
Происшествия, Фото:
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