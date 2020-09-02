Врач о девочке из Бурятии с отрубленными пальцами: «Сильно не плакала»

В Прибайкальском районе Бурятии в ночь на 1 сентября случился страшный инцидент - 47-летний мужчина отрубил топором пятилетней племяннице два пальца из-за того, что малышка уронила и повредила его телефон.
На мужчину уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Сегодня заведующий травматолого-ортопедическим отделением детской республиканской клинической больницы Жаргал Дылгыров рассказал о том, какие именно травмы получила девочка, как проходила операция и в каком состоянии находится ребёнок.
- В ночь на 1 сентября, около часу ночи, поступил ребёнок пяти лет с Прибайкальского района с травмой третьего и четвертого пальца левой кисти. Незамедлительно ребёнок был поднят в операционную. Там мы увидели, что имеется травматическая ампутация части ногтевой фаланги четвёртого пальца левой кисти с дефектом костной и мягкой тканей и открытый перелом третьей ногтевой фаланги третьего пальца, с повреждением сухожилий и сосудов, – рассказал врач.
Это значит, что на четвёртом пальце левой кисти у девочки отсутствует фрагмент кости, нет кожи и ногтевой фаланги. На третьем пальце ногтевая пластина висела на куске коже.
Операция длилась два часа.
- Нами выполнена аутодермопластика четвёртого пальца – надо было закрыть дефект свободным лоскутом кожи. Также выполнен остеосинтез перелома головки средней фаланги третьего пальца, восстановлены сухожилия частично, - объяснил он.
Жаргал Дылгыров добавил, что прошли только вторые сутки, и говорить о том, как приживаются пальцы преждевременно: «Всё лечение направлено на улучшение состояния».
- Конечно, травма тяжёлая. Ребёнок сильно не плакал. Мама плакала, но адекватно реагировала на ситуацию, все понимает. Ребёнок чувствует себя удовлетворительно. Само собой, напугана. Мало разговаривает, хотя мама говорит, что ребёнок общительный, - сообщил врач.
Завотделением поделился, что процент приживаемости у детей выше, на данный момент прогнозы делать затруднительно – восстанавливаться девочка будет около месяца.
Как сообщал «Байкал-Daily», уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина взяла под личный контроль дело и состояние здоровья малышки. Сегодня омбудсмен отправилась в район по месту жительства семьи, в которой есть ещё несовершеннолетние дети.
Девочку и её маму в больнице сегодня навестил и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров.