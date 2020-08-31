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В Улан-Удэ у водителя остановилось сердце за рулём

В Улан-Удэ у водителя остановилось сердце за рулём
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сердце водителя не выдержало после аварии

Вчера, 30 августа, в Улан-Удэ водитель умер за рулём.

В 17.30 часов 62-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» на улице Ключевская на полосе, предназначенной для разворота, столкнулся с автобусом «Хендай Каунти», после чего наехал ещё и на дорожное ограждение.

После этого у водителя «Тойоты» случился острый коронарный синдром. Его сердце остановилось.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в пригородном селе Сотниково. Там пьяный водитель, не имеющий прав, опрокинул грузовик «КамАЗ».

ДТП смерть
 
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