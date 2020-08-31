Сердце водителя не выдержало после аварии
Вчера, 30 августа, в Улан-Удэ водитель умер за рулём.
В 17.30 часов 62-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» на улице Ключевская на полосе, предназначенной для разворота, столкнулся с автобусом «Хендай Каунти», после чего наехал ещё и на дорожное ограждение.
После этого у водителя «Тойоты» случился острый коронарный синдром. Его сердце остановилось.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в пригородном селе Сотниково. Там пьяный водитель, не имеющий прав, опрокинул грузовик «КамАЗ».
В Улан-Удэ у водителя остановилось сердце за рулём
Происшествия, Фото:
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