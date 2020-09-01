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В Бурятии двое парней в очередной раз попались на рубке леса

В Бурятии двое парней в очередной раз попались на рубке леса
Происшествия, 
Они орудовали ночью

Ночью 29 августа в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники полиции во время рейда в лесу Заводского лесничества, в шести километрах от посёлка Николаевский, заметили молодых людей, грузивших раскряжеванный лес в грузовик.

Документов, подтверждавших легальность заготовки, у них не оказалось. Молодые люди, 24 и 27 лет признались в незаконной рубке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всего они спилили 12 кубометров сосен. Ущерб оценивается на сумму около 107 тысяч рублей.

Оба гражданина уже попадали в поле зрения полиции за незаконные рубки. При этом у одного из них уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Другой условно осуждён за вырубку леса в прошлом году.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

черные лесорубы
 
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