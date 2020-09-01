Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5300

COVID-19 подтвердили ещё у четырёх десятков человек
По информации управления Роспотребнадзора, 1 сентября в Бурятии количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5331. Из них по Улан-Удэ – 3039.
За сутки коронавирус выявили ещё у 40 человек. Из них 12 человек обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
Для сравнения, накануне суточный прирост был +48 больных, а до этого +53, +54, +49, +45, +41, +47.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 4432 человека, или 81% заболевших. Накануне вылечились 27 человек.
Умерли с начала пандемии 52 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последним скончавшимся больным был 89-летний пациент.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 493 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 354 пациента с лёгким течением болезни.
В том числе инфекционных стационарах лежат 44 ребёнка (столько же было накануне). Состояние детей удовлетворительное.
В реанимации находятся 17 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было 18). Из них на аппаратах ИВЛ – пятеро.
- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 883 койки, занято – 504, в т.ч. с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 493, свободно 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,1 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц заражённых людей составляет 1721 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», всех учителей перед 1 сентября обследовали на коронавирус. COVID-19 подтвердился у двух учителей из улан-удэнских школ №№ 20 и 22. В 20-й школе контактным оказался только один коллега, а вот в 22-й – сразу 38 сотрудников школы. Также в прогимназии №108 53 учителя вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом. Все эти педагоги отстранены от работы.
На входе в школы Улан-Удэ будут измерять температуру. Накануне все учебные заведения города получили маски и дезинфицирующие средства.
Одна школа в Иволгинском районе планировала противоковидные меры за счёт родителей. От этого всех предостерёг глава Бурятии Алексей Цыденов.
В улан-удэнских ТРЦ выявляют нарушение ковидных правил.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5300
Происшествия, Фото:
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