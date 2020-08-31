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В Бурятии школа планировала «противоковидные» меры за счёт родителей

В Бурятии школа планировала «противоковидные» меры за счёт родителей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Термометр чуть не купили на деньги из классной копилки

31 августа на заседании республиканского оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к руководителям системы образования республики о недопустимости сбора средств на профилактические мероприятия. Основанием для обсуждения послужило обращение в родительском чате школы в Иволгинском районе о том, что из классной копилки планируется покупка электронного термометра для класса.

- Коллеги, ко всем обращаюсь, никакие «противоковидные» меры в школах не должны осуществляться за счёт родителей! Никакие! Прошу установить за этим контроль. Чтобы не было больше таких ситуаций, когда на родителей перекладывают профилактические мероприятия по коронавирусу, - отметил Алексей Цыденов.

Организация учебного процесса в условиях распространения COVID-19 будет регламентироваться санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ.

- Данные правила действуют до 31 декабря этого года, финансирование мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности осуществляется за счет государства. В том числе обеспечение обязательной термометрии на входе и гигиенической обработки рук. Для организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала закуплены маски, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы республики организуют образовательный процесс в очном или очно-заочном формате, строго соблюдая СанПиН. В школах запрещено проведение массовых мероприятий. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технологий, физика, химия. 

В школах разработано специальное расписание уроков, перемен, составленное с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой.

Школьные линейки пройдут в традиционном формате для учащихся 1, 9 и 11 классов.
школы коронавирус
 
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