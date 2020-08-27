 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО

Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой

Советский районный суд Улан-Удэ избрал бывшему первому замминистра здравоохранения Бурятии Наталье Бухольцевой меру пресечения. Она взята под стражу, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии.

В СИЗО Наталья Бухольцева пробудет два месяца, почти до конца октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», 58-летняя Наталья Бухольцева подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничестве в особо крупном размере, совершённом с использованием должностного положения, а также служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева занимала пост главного врача городской поликлиники №6. По версии следствия, Бухольцева и бизнесмен завысили цену контракта на аренду имущества поликлиники: настоящая цена была порядка 17 миллионов, в договоре значилось более 70 млн. В результате сговора был причинён ущерб на сумму более 47,5 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии совместно с представителями УФСБ.

Наталья Бухольцева покинула пост главврача поликлиники №6 в 2018 году, получив новую крупную должность – первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В минздраве проработала до мая 2020 года. Сейчас занимает пост главного врача поликлиники №4.


арест минздрав мошенничество служебный подлог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Происшествия, 27.08.2020
Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой
За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек
За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек
Происшествия, 27.08.2020
Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
Происшествия, 27.08.2020
Число умерших больных в регионе приближается к 200
В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей
В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей
Происшествия, 27.08.2020
За 108 рейдов выявили 49 нарушений
В Улан-Удэ нашли коронавирус у сотрудника МФЦ
В Улан-Удэ нашли коронавирус у сотрудника МФЦ
Происшествия, 27.08.2020
Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки
Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки
Происшествия, 27.08.2020
Ребёнок забыл свою игрушку на стойке
Экс-замминистра здравоохранения Бурятии подозревается в ущербе на 47 млн
Экс-замминистра здравоохранения Бурятии подозревается в ущербе на 47 млн
Происшествия, 27.08.2020
Следствие раскрыло подробности громкого уголовного дела Натальи Бухольцевой
Житель Иркутской области зарубил сына топором
Житель Иркутской области зарубил сына топором
Происшествия, 27.08.2020
Молодой человек был убит, когда приехал на каникулы
В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки
В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки
Происшествия, 27.08.2020
Общественники работают вместе с лесниками
Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Происшествия, 27.08.2020
Банковский счёт был привязан к найденной сим-карте
В Бурятии стали реже угонять автомобили
В Бурятии стали реже угонять автомобили
Происшествия, 27.08.2020
Также снизилось число ДТП, когда водители скрывались с места

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^