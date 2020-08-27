Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой
Советский районный суд Улан-Удэ избрал бывшему первому замминистра здравоохранения Бурятии Наталье Бухольцевой меру пресечения. Она взята под стражу, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии.
В СИЗО Наталья Бухольцева пробудет два месяца, почти до конца октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», 58-летняя Наталья Бухольцева подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничестве в особо крупном размере, совершённом с использованием должностного положения, а также служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева занимала пост главного врача городской поликлиники №6. По версии следствия, Бухольцева и бизнесмен завысили цену контракта на аренду имущества поликлиники: настоящая цена была порядка 17 миллионов, в договоре значилось более 70 млн. В результате сговора был причинён ущерб на сумму более 47,5 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии совместно с представителями УФСБ.
Наталья Бухольцева покинула пост главврача поликлиники №6 в 2018 году, получив новую крупную должность – первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В минздраве проработала до мая 2020 года. Сейчас занимает пост главного врача поликлиники №4.
Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Происшествия, Фото:
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