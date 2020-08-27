В Бурятии стали реже угонять автомобили

Также снизилось число ДТП, когда водители скрывались с места



За семь месяцев в Бурятии зарегистрировано 173 факта краж и угонов автомобилей и мотоциклов. Количество таких преступлений по сравнению с прошлым годом, снизилось на 14%, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Более половины преступлений (113) составили угоны автомототранспорта.



Меньше скрытых ДТП



По итогам семи месяцев также снизилось число ДТП, с мест которых водители скрылись. Зарегистрировано 809 таких ДТП (в 2019-м было 834), 74 из них с пострадавшими людьми. В результате таких аварий пять человек погибли, а 77 ранены.



Наибольшее число ДТП со сбежавшими водителями регистрируется в Улан-Удэ. С начала года в столице Бурятии произошло 491 ДТП (в 2019-м – 546), в которых водители покинули место происшествия. В том числе 29 аварий с травмированными гражданами.



Установить виновников подобных происшествий зачастую помогают камеры фотовидеофиксации, наружного наблюдения на предприятиях, а также записи видеорегистраторов и показания очевидцев.



Госавтоинспекция напоминает, что оставление водителем места ДТП является нарушением ПДД и при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.







