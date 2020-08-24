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В Бурятии коронавирус выявили ещё у 48 человек

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 48 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения COVID-19 приближается к пяти тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии выявили ещё 48 больных коронавирусом. Днём ранее суточный прирост был +46, а в субботу зафиксирован резкий рост – сразу +56. Ранее темпы прирост держались в среднем на уровне +30 больных за сутки.

Из 48 новых случаев COVID-19 18 человек были обследованы по обращению к медикам с признаками ОРВИ, остальные – контактные лица с ранее выявленными заражёнными.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 4954. Из них по Улан-Удэ – 2793.

За всё время выздоровели 85% больных, или 4215 человек. Накануне вылечились 12 человек, это намного меньше, чем в последние дни.

Скончались с начала пандемии 49 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход зафиксирован накануне, когда умерла 74-летняя пациентка.

На сегодня проходит лечение в стационарах республики 371 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 319 пациентов с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 31 ребёнок. Состояние детей удовлетворительное.

В реанимации лежат 16 тяжёлых взрослых пациентов, трое – на ИВЛ.

Круг контактных лиц составляет 1333 человек, все обследованы

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям в связи с резким ростом заболеваемости. «У нас в планах было открыть учебу для школьников и студентов в очном формате, а также открыть работу детских садов. Но если такая динамика прироста больных сохранится, то 1 сентября может и не состояться», - отметил, в частности, глава.

С 25 августа в Бурятии начнутся проверки пассажиров общественного транспорта на обязательное ношение защитных масок. Пассажиров без масок начнут штрафовать.

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев предупредил, что в эпидсезон ожидается возможное сочетание коронавируса и гриппа. Ханхареев призвал всех поставить прививку от гриппа.

В Чите коронавирус победила 97-летняя пациентка.



коронавирус профилактика
 
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