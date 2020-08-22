97-летняя читинка победила коронавирус

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Пожилая женщина побывала в реанимации, но всё же выздоровела



Самую пожилую пациентку выписали в Чите из моностационара после перенесённой коронавирусной инфекции. Свой 97-й день рождения Марии Г. пришлось встретить в реанимации моногоспиталя. Об этой пациентке рассказали в пресс-службе минздрава Забайкальского края.



- Плохо мне стало 14 июля ночью. Поднялась высокая температура. Но только 20-го числа мы вызвали врача. Врач сказал, что у меня бронхит. Меня увезли в больницу и сделали все необходимые анализы, оказалось, что это страшнейший вирус – коронавирусная инфекция. Мне назначили процедуры. А 6-го августа меня перевели в реанимацию с кислородной поддержкой. Меня лечили почти месяц, потом мне стало полегче, стало легче дышать, в целом улучшилось самочувствие. И вот сегодня я иду домой. Большое спасибо врачам, медсестричкам, санитарочкам и всей клинике, - сказала Мария Г.



В силу возраста и тяжёлого течения болезни пожилую пациентку переводили на кислородную поддержку.



- Наша пациентка встретила свой 97-й день рождения в реанимации. У неё было тяжёлое течение болезни, осложнённое пневмонией - примерно 70-80% поражения лёгких. Она получала респираторную поддержку и около 10 дней находилась в реанимации. Прогноз изначально был плохой - возраст и сопутствующие патологии. Но самоотверженными усилиями всего коллектива моностационара городской клинической больницы удалось спасти её жизнь. Сегодня она отправляется домой, её забирают родственники», - сказал главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.



Сотрудники стационара пожелали своей бывшей больной здоровья и долгих лет жизни. А пациентка поблагодарила медиков в ответ стихами:



«Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить след,

Желаю вам четыре слова – здоровья, счастья, долгих лет!»



